الزمالك يخوض مرانه الأول في الإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

12:27 م 04/11/2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:
يخوض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، خوض التدريبات الجماعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر على ملعب قصر الإمارات.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.




