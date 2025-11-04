الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويرسلها إلى الجهة الإدارية

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في جلسته التي عقدت مساء يوم أمس الإثنين مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي حتى 30/6/2025، والمشروع المقترح للعام المالي 2025/2026.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إرسال الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية، التي تتولى إرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، طبقًا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد قد عقد مساء أمس الإثنين برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه الأول عقب انتخابه رسميا من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وتعد هذه الدورة الثالثة على التوالي، التي يتم خلالها انتخاب محمود الخطيب رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي.

مجلس إدارة الأهلي الجديد

ويضم مجلس إدارة الأهلي الجديد لدورة 2025 -2029

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

