مفاجأة.. الفرق المتأهلة لثمن نهائي كأس مصر حتى الآن

كتب : محمد القرش

08:40 م 30/11/2025

كأس مصر

شهدت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2025/26 مباريات قوية ومثيرة بين الأندية المشاركة، وأسفرت عن تأهل 6 فرق إلى دور الـ16 بعد تحقيقها الانتصارات في مواجهاتها.

وكان فريق سموحة أول المتأهلين بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل البنك الأهلي عقب تغلبه على بورفؤاد 4-1.

كما حقق بتروجيت الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، بينما سجلت بطولة كأس مصر أولى مفاجآتها بفوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد السكندري.

وفي بقية النتائج، تأهل فاركو بعد الفوز على تليفونات بني سويف 2-0، فيما خطف إنبي بطاقة التأهل بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ومن المقرر أن تُقام باقي مواجهات دور الـ32 خلال الأيام المقبلة لإكمال مشوار البطولة.

كأس مصر ثمن نهائي كأس مصر كهرباء الإسماعيلية فاركو وتليفونات بني سويف إنبي والمقاولون العرب

