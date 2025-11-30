"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، أن مندوبي الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية يستطيعون فرض تقنية الفيديو في دور المجموعات سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، حال طلب ذلك من لجنة المسابقات بالكاف.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "مندوبي الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، قبل بداية الموسم لابد أن يشترطوا إقامة مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأضاف: "لجنة المسابقات بالكاف ستنظر إلى هذا الأمر ولكن عدم اعتراض الأندية على عدم وجود تقنية الفيديو وراء عدم تطبيقها في دور المجموعات".

وتابع: "الكاف يمتلك الإمكانيات وكذلك يساعد بعض البلدان في إدخال موارد مالية، ولكن عليهم أن يطوروا في الملاعب وإدخال تقنية الفيديو".

وواصل: "تحركات الحكم بتختلف ويشعر بالتوتر في المباريات التي ليس بها فار، لأنه يعتاد على وجود تقنية فيديو في المباريات المحلية في موطنه".

وأردف: "حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي شعر بالتوتر في كرة لمسة اليد لذلك احتسبها والفار في هذا التوقيت أصبح إلزامي".

واختتم تصريحاته: "كنت أطالب بتطبيق تقنية الفيديو في المباريات الحاسمة للقسم الثاني بالدوري المصري وكاف بإمكانه حل أزمة تقنية الفيديو في جميع البلدان".