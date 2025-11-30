قبل المغادرة.. الزمالك يكرم السفير المصري في جنوب أفريقيا

الزمالك يهدي السفير المصري في جنوب أفريقيا تيشرت ا

حرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، وجون إدوارد المدير الرياضي على تكريم عمر شعيب القنصل المصري على مجهوداته التي بذلها مع البعثة خلال فترة تواجدها في جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام أحمد خالد حسانين و جون إدوارد بمنح القنصل درع نادي الزمالك و قميص الفريق الأول لكرة القدم.

ووجه الثنائي الشكر للقنصل المصري على مجهوداته وإصراره على التواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها لمطار جوهانسبرج وطوال فترة الإقامة بمدينة بولوكواني لخوض اللقاء.

وتقرر أن تغادر في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأبيض، مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا متجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة طيران داخلية لمدة ساعة تقريبًا.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.