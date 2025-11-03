"قد تسبب الشلل".. طبيب يكشف لمصراوي أبرز إصابات الدماغ التي يتعرض لها الرياضيين

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الإثنين مطار القاهرة متجهة إلى دبي؛ للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الزمالك إلى دبي مساء اليوم، ثم تتجه إلى أبو ظبي عبر الحافلة، طبقا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، عند السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد المحترف البرازيلي خوان بيزيرا الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه مساء يوم أمس الأحد أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري وغادر على إثرها الملعب باكيًا.

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن موقف النجم البرازيلي بصفوفهم خوان بيزيرا من المشاركة معهم أمام بيراميدز بعدما تعرض للإصابة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قائمة الزمالك لكأس السوبر المصري

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

