"الأهلي يراقبه".. نادي الرجاء يحاول تأمين نجمه مع اقتراب نهاية تعاقده

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ونظيره الزمالك في الكونفدرالية.

ملخص مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بدأ فريق الزمالك المباراة مستحوذًا على الكرة فحصل لاعبه خوان بيزيرا على مخالفة بالدقيقة الثانية بعد تدخل قوي عليه من لاعب كايزر تشيفز نُفذت من يمين الملعب بالدقيقة الثالثة ليبعدها الدفاع ثم وصلت لسيف الجزيري داخل منطقة الجزاء ليُسكنها الشباك.

وحاول فريق كايزر تشيفز خلال الدقائق التالية الدخول لأجواء المباراة فسدد لاعبه سيرينو كرة قوية من قرب منتصف الملعب ليتصدى لها القائم بالدقيقة السادسة ثم أبعد دفاع القلعة البيضاء ركلة ركنية نُفذت في الدقيقة التالية داخل منطقة الجزاء.

وعلى عكس سيطرة الفريق الجنوب أفريقي على الكرة سجل سيف الجزيري بالدقيقة التاسعة هدفًا ألغاه الحكم بداع وجود خطأ لصالح لاعب كايزر تشيفز.

واضطر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز للدفع باللاعب سيكا ماكو بدلاً من زميله برادلي كروس في الدقيقة 14 بسبب إصابة الأخير ولم تمر سوى 5 دقائق حتى اضطر مدرب الفريق الجنوب أفريقي لاستبدال سيرنيو الذي سقط للإصابة ومشاركة زميله فيلاكازي بدلاً منه.

وسدد لاعب كايرز تشيفز باسيكا ماكو كرة قوية في الدقيقة 27 علت مرمى الزمالك ثم أرسل محمد شحاتة كرة طولية رائعة لزميله خوان بيزيرا على يمين الملعب بالدقيقة 29 ولكن استخلصها دفاع فريق كايزر تشيفز من أمامه.

وتوقف اللعب في الدقيقة 33 بعد إصابة لاعب الزمالك شيكوبانزا قبل أن يُستأنف اللقاء ثم سدد لاعب كايزر تشيفز موباي كرة قوية في الدقيقة 36 مرتب بجانب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

وانطلق شيكوبانزا بالكرة في الدقيقة 43 قبل أن يسقط وهو يسدد الكرة في المرمى في ظل احتكاك مع مدافع كايزر تشيفز لتصل سهلة في يد حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي.

وتصدى محمد صبحي في الدقيقة التالية لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من لاعب كايزر تشيفز.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة للاعبي كايزر تشيفز على الكرة ولكن دون أي خطورة فأمسك محمد صبحي كرة عرضية بالدقيقة 48 قبل أن يبعد حسام عبدالمجيد في الدقيقة التالية كرة عرضية من يسار الملعب.

وكاد بيزيرا يضيف الهدف الثاني لفريق الزمالك بعدما وصلته الكرة في الدقيقة 50 من زميله ناصر ماهر ليسدد كرة ارتطمت في المدافع وحارس المرمى لتتجه إلى المرمى ولكن لاعب كايزر تشيفز أبعدها من على خط المرمى ليتوقف اللعب لعلاج حارس مرمى كايزر تشيفز.

وكاد يستغل كايزر تشيفز خطأ من أحمد فتوح في إبعاد الكرة بالدقيقة 56 ولكن موفوندو فيلاكازي لاعب الفريق الجنوب أفريقي سدد كرة قوية بجوار المرمى.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك أحمد عبدالرؤوف في الدقيقة 57 باللاعب عدي الدباغ بدلاً من سيف الجزيري بعد إصابة الأخير ثم أمسك محمد صبحي في الدقيقة التالية كرة عرضية من لاعب كايزر تشيفز.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 60 بطاقة صفراء ضد لاعب كايزر تشيفز بعد كرة مشتركة مع لاعب الزمالك محمد إسماعيل.

وسدد موفوندو فيلاكازي كرة وية في الدقيقة 62 مرت أعلى المرمى ثم سدد كرة في الدقيقة 65 وتصدى لها محمد صبحي.

موعد مباراة كايزر تشيفز والزمالك

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري البورسعيدي المتصدر للترتيب بعدما فاز بمباراة الجولة الثانية على نظيره زيسكو الزامبي متذيل الترتيب بدون رصيد بفارق الأهداف عن كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث.

تشكيل الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

ويبدأ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك مباراة كايزر تشيفز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط :محمد شحاتة، ناصر ماهر وأحمد فتوح.

خط الهجوم : شيكو بانزا، سيف الجزيري وخوان بيزيرا.

اقرأ أيضًا:

"تريزيجيه أٌصيب بآلة حادة وياسر إبراهيم في عينه".. طبيب الأهلي يعلن طبيعة الإصابات أمام الجيش الملكي

بالفيديو.. طرد لاعبة بسبب "خنق" منافستها