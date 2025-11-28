بعد بيان الأهلي.. كيف تغيرت علاقة رمضان صبحي والخطيب؟

حصد فريق الأهلي نقطة ثمينة من مستضيفه الجيش الملكي المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الجيش الملكي المغربي بهدف في الدقيقة 37 سجله اللاعب محسن بوريكة قبل أن يتعادل محمود حسن "تريزيجيه" للأهلي في الدقيقة 68.

ترتيب الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

التعادل رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 4 في صدارة جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الوصيف، فيما حصد فريق الجيش الملكي نقطته الأولى ليصعد للمركز الثالث بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي يتذيل المجموعة بالرصيد ذاته.

ملخص مباراة الجيش الملكي والأهلي

بدأت المباراة بمحاولات من لاعبي الفريقين لتسجيل هدف مبكر فأمسك مصطفى شوبير في الدقيقة الثانية بكرة عرضية من يمين الملعب فيما تصدى دفاع الجيش الملكي في الدقيقة التالية لركلة ثابتة نفذها أحمد سيد "زيزو".

وجاءت أخطر كرات اللقاء في الدقيقة 4 حين وصلت كرة للاعب الجيش الملكي المغربي على يسار الملعب ليمررها بينية داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنها انتهت بتسديدة من اللاعب يوسف الفحلي أعلى مرمى مصطفى شوبير.

وكاد زيزو يفتتح التسجيل للنادي الأهلي بالدقيقة التالية حين وصلته كرة على يسار الملعب توغل بها نحو منطقة جزاء الجيش الملكي قبل تسديد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن.

وحصل فريق الجيش الملكي في الدقيقة 7 على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب نفذها لاعبه يوسف الفحلي داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنها مرت من الجميع.

وواصل فريق الجيش الملكي السيطرة على الكرة فسدد لاعبه محمد حريمات كرة قوية في الدقيقة 10 تصدى لها مصطفى شوبير على مرتين.

وحاول الأهلي اختراق دفاع الجيش الملكي فأرسل اللاعب أشرف بنشرقي كرة طولية خلف المدافعين ولكنها كانت قوية لتصل إلى يد حارس المرمى بالدقيقة 12.

واستمرت سيطرة الأهلي على الكرة بعد ذلك ولكن دون أي خطورة.

وطالب لاعبو الجيش الملكي في الدقيقة 19 بركلة جزاء ولكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وكاد محمد شريف يستغل خطأ مدافع الجيش الملكي في الدقيقة 28 حين وصلته الكرة أمام منطقة جزاء الفريق المغربي ولكنه سددها بجانب القائم.

وشهدت الدقائق التالية سيطرة من لاعبي الجيش الملكي على الكرة فحصل على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذها اللاعب عبدالفتاح حدراف ولكنها لم تجد من يقابلها في الدقيقة 32 قبل أن يحتسب الحكم في الدقيقة التالية ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي بداع لمس الكرة ليد ديانج داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد حريمات ركلة الجزاء بالدقيقة 37 ليتصدى لها مصطفى شوبير ولكن عادت لزميله محسن بوريكة الذي أسكنها الشباك.

فريق الجيش الملكي واصل الضغط بعد الهدف فأرسل في الدقيقة التالية ركلة ركنية عن طريق لاعبه حدراف حولها زميله محمد حريمات برأسه بعيدة عن المرمى.

وأبعد دفاع الجيش الملكي في الدقيقة 41 ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ثم أبعد كرة عرضية من يمين الملعب أرسلها أشرف بنشرقي الدقيقة 42.

وتصدى دفاع الجيش الملكي في الدقيقة 43 لتسديدة ياسر إبراهيم الذي وصلته ركلة ركنية من زميله زيزو.

واصل الأهلي الضغط في محاولة لإدراك التعادل قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 45 لعلاج لاعب الجيش الملكي يوسف الفحلي ثم أُستأنف اللقاء.

وأرسل لاعب الأهلي محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 45+1 وصلت لزميله محمد شريف الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

وتصدى الدفاع المغربي في الدقيقة 45+3 لركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو من يمين الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بالسيطرة على الكرة وسط تمركز لدفاع فريق الجيش الملكي وحصل الفريق على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 53 نفذها أحمد سيد "زيزو" على حدود منطقة الجزاء ولكن تريزيجيه سددها جانب القائم.

ودفع المدير الفني للأهلي ياس توروب في الدقيقة 58 باللاعب طاهر محمد طاهر بدلاً من محمد شريف فيما دفع مدرب الجيش الملكي المغربي بالدقيقة التالية باللاعب خالد آيت أورخان بدلاً من محسن بوريكة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 62 لإصابة لاعب الجيش الملكي أحمد حمودان قبل أن يُستأنف اللقاء.

وتعادل تريزيجيه للأهلي بهدف في الدقيقة 68 بعدما وصلته كرة عرضية من زميله محمد علي بن رمضان ليحولها برأسه داخل الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة التالية لوجود مشادات كلامية وبالأيدي بين لاعبي الفريقين بعدما ألقت جماهير أصحاب الأرض مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى الأهلي بعدما ألغى الحكم هدفًا لفريقهم بالدقيقة 70 قبل أن يُستأنف اللقاء.

وتصدى مصطفى شوبير في الدقيقة 77 لتسديدة قوية من لاعب الجيش الملكي ثم توقف اللعب في الدقيقة التالية لإصابة أشرف بنشرقي قبل أن يُستأنف اللقاء.

وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة قوية من داخل منطقة جزاء الجيش الملكي في الدقيقة 78 ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ودفع المدير الفني للأهلي ياس توروب في الدقيقة 81 باللاعب إمام عاشور بدلاً من أشرف بنشرقي فيما أمسك مصطفى شوبير بالدقيقة 83 بكرة عرضية من يمين الملعب.

وسيطر لاعبو فريق الجيش الملكي خلال الدقائق التالية على الكرة فسدد اللاعب فالو ميندي كرة في الدقيقة 85 تصدى لها دفاع الأهلي وأبعدها لركنية ونفذ حدران الركنية وأبعدها الدفاع مجددًا.

وحصل فريق الجيش الملكي في الدقيقة 87 على ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب بعد خطأ من طاهر محمد طاهر ونفذ حدراف الركلة الحرة مباشرة لتصل لزميله حريمات الذي سددها بجانب القائم الأيمن.

وشهدت المباراة توقفًا جديدًا في الدقيقة 90+1 بعد صدام بين ثنائي الأهلي ياسين مرعي وياسر إبراهيم قبل أن يُستأنف اللقاء. وأرسل محمد شكري في الدقيقة 90+5 كرة عرضية حولها زيزو برأسه بعيدة عن المرمى.

تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي

وبدأ الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ــ ياسين مرعي ــ ياسر إبراهيم ــ أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ــ أليو ديانج ــ أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: بن شرقي ــ تريزيجية ــ محمد شريف.

