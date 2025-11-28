مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل ضد يانج أفريكانز - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

ريفرز يونايتد ضد نهضة بركان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 7

الجيش الملكي ضد الأهلي - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مولودية الجزائر ضد صن داونز - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي

الخلود ضد الخليج - 4:45 مساء - الثمانية 2

الأهلي ضد القادسية - 7:30 مساء - الثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد لايبزيج - 9:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد ساسولو - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز ضد ستاد رين - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد إلتشي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية

زيسكو ضد المصري - 3:00 مساء - بي إن سبورت 7

ازام يونايتد ضد الوداد المغربي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 5

أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة - 9:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

أبوقير للاسمدة ضد المصرية للاتصالات - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الإنتاج الحربي ضد ديروط - 2:30 مساء

القناة ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

بلدية المحلة ضد الداخلية - 2:30 مساء

المنصورة ضد راية الرياضي - 2:30 مساء

بترول أسيوط ضد الترسانة - 2:30 مساء

طنطا ضد لافيينا - 2:30 مساء

مسار ضد أسوان - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1

السكة الحديد ضد بروكسي - 2:30 مساء