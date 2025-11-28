أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

علق الكابتن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الناظر مع شوبير" على قناة النهار، على أزمة اللاعب رمضان صبحي مع المحكمة الرياضية الدولية بسبب قضية المنشطات.

أول تعليق من هاني أبوريدة على أزمة رمضان صبحي

وقال أبوريدة: "حزنت وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لأن رمضان صبحي واحد من أولادي، وهو لاعب كبير، ربنا يعينه ويفرج عنه إن شاء الله"

وتابع: "إذا طلبت المحكمة الرياضية تدخل الاتحاد المصري في القضية، فلن نقصر بالتأكيد، ولن نتأخر عن تقديم أي دعم ممكن."