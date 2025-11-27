مباريات الأمس
طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي

كتب : هند عواد

05:24 م 27/11/2025
    تتويج رمضان صبحي بكأس دوري أبطال أفريقيا

شهدت الساعات الماضية، تطورات حول موقف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، الذي يخضع لعقوبة الحبس، بتهمة التزوير، ويواجه قرار الإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات.

طعن رمضان صبحي على قرار إيقافه

قال محامي رمضان صبحي، هاني زهران، إنه سيتقدم بالطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ضد الحكم الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بإيقاف اللاعب 4 سنوات.

وأضاف في تصريحات عبر قناة اون سبورتس: "سنقدم طعنا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال 30 يوما على الحكم الصادر ضد رمضان صبحي، ومن المتوقع إصدار القرار خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، لدينا أسباب قوية توصلنا إليها ستدعم موقفنا في الطعن، وطالما هناك طريق قانوني نسلكه فالآمل قائم".

حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بقرار نادي بيراميدز بفسخ التعاقد مع رمضان صبحي، بسبب إيقافه للمنشطات.

ونفى مصدر داخل بيراميدز لمصراوي، الأنباء المنتشرة، قائلا: "ندعم رمضان صبحي في أزمته الحالية.. وكل ما يقال عن فسخ التعاقد كلام غير صحيح، ونستغرب الإصرار على استباق الأحكام دون إعطاء اللاعب فرصة عادلة للدفاع عن نفسه واستكمال المسار القانوني خاصة وأن درجات التقاضي لم تنتهي والأحكام غير نهائية".

وأضاف: "من الخسة أن نجد من يتخذها فرصة لتشويه اللاعب والتشفي فيه لمجرد خلاف في المنافسة الرياضية. ندعو الله أن يخرج رمضان من تلك المحنة الإنسانية والمهنية الصعبة بخير".

