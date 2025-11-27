مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطنى

كتب : محمد خيري

02:07 م 27/11/2025

أبوريدة يستقبل أعضاء الجمعية العمومية

بدأ منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر ، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، وبحضور محمد الشواربي مندوب الفيفا .

وبدأت الجمعية بعزف السلام الوطنى ، ثم كلمة ترحيب من المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

