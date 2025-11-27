بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطنى

بدأ منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر ، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، وبحضور محمد الشواربي مندوب الفيفا .

وبدأت الجمعية بعزف السلام الوطنى ، ثم كلمة ترحيب من المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.