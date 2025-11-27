بعد إيقافه 4 سنوات.. نجوم ساندوا رمضان صبحي في أزمته

4 أسماء على قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي.. من هم؟

تلقى رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، موجة كبيرة من رسائل الدعم، بعد التطورات الأخيرة في أزمته والتي تسببت في إيقافه لمدة 4 سنوات بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز رسائل دعم نجوم الكرة لرمضان صبحي:

محمد هاني :"ربنا يهونها عليك يا حبيبي وربنا يفك كربك".

كريم الدبيس :”ربنا يقويك في محنتك إن شاء الله وشدة وتزول”.

حمدي فتحي :"ربنا يهونها عليك يا حبيبي وربنا يفك كربك".

أيمن أشرف :"هو في محنة كبيرة جدًا، ربنا يفرج همك ويفك كربك".

دودو الجباس :"إن مع العسر يسرا".

محمود عبد المنعم كهربا :"ربنا يفك كربك ويهونها عليك يا صاحبي".

عمرو السولية :"ربنا يفك كربك يا حبيبي يارب".

محمود حسن تريزيجيه :"ربنا يقويك ويكتبلك الفرج قريبًا إن شاء الله".

مصطفى محمد :"ربنا معاك ويخرجك من المحنة دي على خير".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت استمرار حبس رمضان صبحي، حتى النطق بالحكم في 30 ديسمبر المقبل، ولم تمضِ ساعات حتى تلقى اللاعب صدمة جديدة، بعد إعلان إيقافه 4 سنوات على خلفية تورطه في ملف المنشطات.