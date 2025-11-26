5 صور من تعيين محمد النني سفيرًا للجنة الأولمبية عالميًا

أعلن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، اختيار محمد النني سفيرًا عالميًا للجنة الأولمبية، مع منحه القلادة الأولمبية الذهبية تقديرًا لمسيرته الرياضية وما قدمه من إسهامات بارزة في كرة القدم الأولمبية والدولية.

استقبل إدريس النني في مقر اللجنة الأولمبية المصرية، حيث جرى تكريمه رسميًا بحضور عدد من القيادات، من بينهم اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة، والمستشار محمد الأسيوطي رئيس اللجنة القانونية، وياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية.

وشهد اللقاء جولة خاصة داخل المتحف الأولمبي، اطلع خلالها النني على مقتنيات توثّق تاريخ الألعاب الأولمبية وتطورها عبر العقود وصولًا إلى دورة باريس 2024.

كما التقط صورًا تذكارية مع شعلتي أولمبياد لندن 2012 وباريس 2024، نظرًا لمشاركته المؤثرة مع منتخب مصر الأولمبي في كلا النسختين.

إقرأ أيضًا..

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك