"إنا لله و إنا اليه راجعون".. الموت يفجع خالد الغندور

كتب : محمد خيري

10:15 ص 26/11/2025
أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، وفاة حماه والد زوجته، صباح اليوم، داعين الجميع الدعاء لها بالرحمة.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي المهندس محمود سليم والد زوجتي دينا سليم، اتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

وأضاف: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر، في مسجد الشرطه صلاح سالم".

الغندور خالد الغندور الزمالك وفاة والد زوجة خالد الغندور

