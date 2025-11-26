"إنا لله و إنا اليه راجعون".. الموت يفجع خالد الغندور

"هل ساعده جون؟".. مصدر يفجر مفاجأة حول فسخ عقد مصدق مع الزمالك

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، وفاة حماه والد زوجته، صباح اليوم، داعين الجميع الدعاء لها بالرحمة.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي المهندس محمود سليم والد زوجتي دينا سليم، اتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

وأضاف: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر، في مسجد الشرطه صلاح سالم".