"إنا لله و إنا اليه راجعون".. الموت يفجع خالد الغندور
كتب : محمد خيري
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، وفاة حماه والد زوجته، صباح اليوم، داعين الجميع الدعاء لها بالرحمة.
وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي المهندس محمود سليم والد زوجتي دينا سليم، اتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة والرحمة".
وأضاف: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر، في مسجد الشرطه صلاح سالم".