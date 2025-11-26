هل يؤثر غياب رمضان صبحي على نتائج بيراميدز؟

سيد معوض: "ابني مظلوم وكان نفسي يكون فيه رؤية من النادي ومبقتش أحب اتكلم"

سيواصل رمضان صبحي غيابه عن صفوف بيراميدز بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة التي عُقدت في شبرا الخيمة، يوم أمس الثلاثاء حجز الحكم في قضيته و 3 متهمين آخرين في تهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات بأحد المعاهد الخاصة للحكم في جلسة 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.

اللاعب الذي سيستمر حبسه حتى نهاية العام الجاري كان قد تم حبسه يوم السبت الماضي بعد قرار المحكمة بتأجيل جلسة محاكمته ليواصل الغياب عن فريق بيراميدز أمس التي فاز بها بثنائية نظيفة على ضيفه المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري.

ولا تعد مباراة المقاولون هي الوحيدة التي سيغيب عنها صاحب الـ 28 عاماً عن صفوف بيراميدز بسبب حبسه، للاطلاع على المباريات كاملة التي سيغيبها.. اضغط هنا

وأصبح سيناريو غياب رمضان معتادًا عن بيراميدز إذ لم يشارك خلال الموسم الجاري 2025/26 بقميص ناديه سوى لمدة 13 دقيقة بمباراة أهلي جدة السعودي في كأس إنتركونتينتال التي فازوا بها فيما غاب عن باق المباريات لأسباب فنية مرة وأخرى للإصابة.

ولكن لم يظهر التأثر على بيراميدز في بطولة الدوري بغياب رمضان صبحي في ظل البدائل المتاحة على دكة بدلائه التي جعلته يحتل وصافة الموسم الجاري من الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 10 مباريات فقط بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يمتلك الرصيد ذاته ولكن خاض 12 مباراة وبفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة.

وعلى الرغم من خوضه مباريات أقل إلا أن بيراميدز رغم غياب رمضان صبحي يعد ثالث أقوى خط هجوم بالموسم الجاري من الدوري بعدما سجل لاعبوه 17 هدفًا خلف المصري والزمالك اللذان سجلا 18 هدفًا لكل فريق فيما يتساوى مع سيراميكا كليوباترا الذي سجل 17 هدفًا فيما يتصدر القائمة الأهلي بـ 20 هدفًا سجلها لاعبوه.

وكذلك لم يتأثر بيراميدز بغياب اللاعب الذي ينشط في خط الهجوم إذ فاز في مباراته الأولى بدور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة على ضيفه النيجري ريفرز يونايتد ليتصدر مجموعته.

إحصائيات رمضان صبحي مع بيراميدز

رمضان صبحي الذي انضم لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2020/21 قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي خاض بقميص الفريق 159 سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 31 لزملائه.

