كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، مفاجأة بشان إمكانية رحيل إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك": "مفاجأة في صفقة إمام عاشور المحتملة".

وأضاف: "إمام عاشور ووكيله آدم وطني، أبديا موافقتهما على عرض الاحتراف للدوري الأمريكي، هناك احتمالية كبيرة بأن يكون العرض عبارة عن إعارة لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يُتفق عليه".

وتابع: "بنسبة كبيرة النادي هو نيويورك ريد بولز وهو أحد أندية الدوري الأمريكي، النادي الأمريكي يقدم إغراءات مادية كبيرة للاعب، براتب يتخطى ضعف ما يتقاضاه مع الأهلي".

واختتم الغندور: "من ضمن الإغراءات، حصول إمام عاشور على الجنسية الأمريكية حال الموافقة على الانتقال بشكل نهائي".

ويعد وكيل إمام عاشور أدم وطني، هو نفسه وكيل وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق، الذي أحضر له العرض الأمريكي للرحيل عن المارد الأحمر في الصيف الماضي.

وعاد إمام عاشور للمشاركة رفقة النادي الأهلي في المباراة خلال ظهوره في مباراة شبيبة القبائل الجزائري الماضية، بعد غياب استمر فترة طويلة، بسبب إصابته بفيروس A.

