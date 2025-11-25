مباريات الأمس
"نص مليار جنيه".. الغندور يفجر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور لهذا الدوري

كتب : محمد خيري

11:44 ص 25/11/2025
فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة حول رحيل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة احتراف جديدة.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إمام عاشور أصبح قريبا جدا من الدوري الأمريكي، بعرض مغري للنادي الأهلي يتخطى 10 مليون دولار"، وهو ما يعادل بالعمل المصرية نصف مليار جنيه.

كان النادي الأهلي، كشف في وقت سابق وقف التعامل مع وكيل اللاعب الجديد "أدم وطني" بسبب خلافات سابقة.

واندلعت أزمة بين النادي وإمام عاشور نتيجة ارتباطه بوكيله الذي أدلى بتصريحات إعلامية هاجم فيها الإدارة وأكد خلالها سعيه لجلب عروض خارجية للاعب.

ويعد وكيل إمام عاشور، هو نفس الوكيل الذي تولى صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأحمر السابق، إلى كولومبوس كرو في بداية الموسم الحالي.

إمام عاشور خالد الغندور الأهلي أخبار الأهلي الدوري الأميركي

