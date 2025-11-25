مباريات الأمس
الأهلي بطلاً لدوري مرتبط السلة بعد انسحاب الاتحاد

كتب : مصطفى الجريتلي

12:06 ص 25/11/2025
  • عرض 7 صورة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة
    مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد في دوري السلة

توّج النادي الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة مساء اليوم الإثنين بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري من مباراة إياب النهائي.

حكم المباراة انتظر لمدة 20 دقيقة ولكن لاعبو الاتحاد لم يدخلوا لملعب المباراة بل غادرت حافلة نادي الاتحاد؛ احتجاجًا على إخلاء المدرجات من الجماهير.

الأهلي كان يتفوق في نتيجة مباريات سلسلة نهائي دوري المرتبط (2-1) لذا كان يحتاج للفوز في مباراة اليوم ليتوّج باللقب وهو ما تحقق مع انسحاب فريق الاتحاد.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد عند الثامنة مساءً ولكنها تأخرت بسبب المشادات التي وقعت بين فريقي الناديين تحت 18 عامًا قبل المباراة.

يذكر أنه مع نهاية مباراة فريقي تحت 18 عامًا ظهر لاعب الاتحاد وهو يلقي الكرة تجاه لاعبي الأهلي وهم يحتفلون لتنشب مشادات كلامية وبالأيدي بين الطرفين وسط تدخل أمن الصالة والحضور لفضها، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"هداف متصدر الدوري".. من هو زكريا الدهشوري المرشح للانضمام للأهلي؟

بعد قرار فيفا .. كم يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد الاتحاد الدوري المصري لكرة السلة سلة الأهلي سلة الاتحاد

