كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ربطت تقارير صحفية اسم المحترف المغربي ـ الهولندي بصفوف نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني زكريا الدهشوري بمفاوضات مع النادي الأهلي لضمه لصفوفه لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

إحصائيات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي، سجل 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 60 مباراة بقميص الأهلي، قبل أن ينتقل لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

الأهلي أعاد بعد رحيل وسام مهاجمه السابق محمد شريف بعد رحيله عن صفوف نادي الخليج السعودي مع انتهاء تعاقده ولكن اللاعب لا يزور الشباك كثيرًا مع الفريق فسجل 3 أهداف وصنع هدفًا خلال 11 مباراة خاضها.

وهو ما دفع الكثير للحديث عن حاجة الأهلي لمهاجم ليتربط اسم النادي بأكثر من لاعب ـ بحسب تقارير صحفية ـ آخرهم زكريا الدهشوري.

مسيرة زكريا الدهشوري

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا وُلد في هولندا من أصول مغربية إذ يحمل جنسية الدولتين ولكن بدايته كانت بصفوف ناشئين نادي فينورد الهولندي ومنه لناشئين نادي سبارتان ثم فريق الشباب بنادي جو أهيد إيجلز الذي تم تصعيده لصفوف الفريق الأول به موسم 2019/20 ثم رحلّ بعد ثلاث مواسم معه بعدما سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين خلال 30 مباراة.

وانضم زكريا الدهشوري بعد ذلك لنادي كونينكليك الذي سجل بقميصه 16 هدفًا وصنع هدفين خلال 31 مباراة ليحصل على عرض جديد بالموسم التالي من نادي تيلستار الذي شارك بقميصه في 53 مباراة سجل خلاها 31 هدفًا وصنع 3 ليرحل بالموسم التالي لخوض أول تجربة احترافية له خارج هولندا من بوابة نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

💙🤍 Primer gol Zakaria Eddahchouri con el @RCDeportivo. #LALIGAHYPERMOTION | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/WdO7wNPyxW — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) February 13, 2025

وواصل ـ صاحب 1.2 مليون يورو قيمة سوقية ـ التألق مع ديبورتيفو لاكورونيا الذي يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الإسباني برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن رسينغ الوصيف ولاس بالماس صاحب المركز الثالث بعد مرور 15 جولة وبفارق نقطة عن ألميريا صاحب المركز الرابع المتبقي له مباراة الجولة 15.

إحصائيات زكريا الدهشوري مع ديبورتيفو لاكورونيا

وخاض اللاعب مع ديبورتيفو لاكورونيا 14 مباراة في الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية الإسباني سجل خلالها 7 أهداف ليصبح هداف الفريق في المسابقة وثالث هدافين الموسم حتى الآن بعد أدري إمباربا لاعب ألميريا و أسيير فيلاليبري لاعب رسينغ المتصدران لجدول الهدافين بـ 9 أهداف.

