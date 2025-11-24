مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

كأس العرب

فلسطين

- -
18:00

ليبيا

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

"تُوفيّ بكامل أعضائه".. أول تحرك من زوجة الراحل إبراهيم شيكا بعد حفظ التحقيقات (خاص)

كتب : محمد عبد الهادي

07:51 م 24/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (2)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (13)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (10)
  • عرض 15 صورة
    زوجة إبراهيم شيكا محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة_7
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (12)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (11)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (6)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (9)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا ناشيء الزمالك، عن آخر مستجدات قضية موكلته التي أُتهمت بها في تجارة الأعضاء.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال المستشار جلال صوابي:" ندرس في الوقت الحالي طلب الحصول على تعويض من أسرة ابراهيم شيكا لأن الجهات المختصة أثببت صحة الأدلة التي قدمناها وأن وضعنا القانوني سليم".

وأشار صوابي إلى أن والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا قدمت بلاغًا باستخراج جثمان نجلها متهمة هبة التركي بالإتجار في الأعضاء.

وأتم جلال صوابي تصريحاته بقوله:"تم حفظ البلاغ المقدم من أسرة إبراهيم شيكا، وهذا يعني عدم وجود أدلة من جانبهم على الاتهامات الموجههة لموكلتي بعدما قدمت للجهات المختصة الأدلة الكافية التي تثبت أن إبراهيم شيكا توفى بكامل أعضائه وبالتالي تم حفظ البلاغ".

اقرأ أيضًا:

فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

"ثلاثي من الأهلي".. محمود أبو الدهب يكشف أفضل اللاعبين في الدوري الموسم الحالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا الزمالك هبة التركي قضية إبراهيم شيكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة