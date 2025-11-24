تعرف على المباريات التي سيغيبها رمضان صبحي عن بيراميدز بعد قرار حبسه

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا ناشيء الزمالك، عن آخر مستجدات قضية موكلته التي أُتهمت بها في تجارة الأعضاء.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال المستشار جلال صوابي:" ندرس في الوقت الحالي طلب الحصول على تعويض من أسرة ابراهيم شيكا لأن الجهات المختصة أثببت صحة الأدلة التي قدمناها وأن وضعنا القانوني سليم".

وأشار صوابي إلى أن والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا قدمت بلاغًا باستخراج جثمان نجلها متهمة هبة التركي بالإتجار في الأعضاء.

وأتم جلال صوابي تصريحاته بقوله:"تم حفظ البلاغ المقدم من أسرة إبراهيم شيكا، وهذا يعني عدم وجود أدلة من جانبهم على الاتهامات الموجههة لموكلتي بعدما قدمت للجهات المختصة الأدلة الكافية التي تثبت أن إبراهيم شيكا توفى بكامل أعضائه وبالتالي تم حفظ البلاغ".

اقرأ أيضًا:

فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

"ثلاثي من الأهلي".. محمود أبو الدهب يكشف أفضل اللاعبين في الدوري الموسم الحالي