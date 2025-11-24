كشف مصدر تفاصيل اليوم الأول الذي قضاه رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، داخل محبسه في سجن الكيلو 10 ونص، بعد استمرار حبسه على خلفية اتهامه بالتزوير في أحد المعاهد العليا بأبو النمرس.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "رمضان صبحي قضى اليوم الأول في سجنه دون أن يزوره أحد، لم يكن يتواجد معه في ذلك الوقت سوى محاميه".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة رقم 30، أول أمس السبت 22 نوفمبر الجاري، تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، إلى يوم غد الثلاثاء مع استمرار حبسهم، بسبب اتهامهم بتزوير أوراق رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس.

وتعود أزمة نجم بيراميدز، إلى مايو الماضي 2025، بعدما تم ضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلا منه في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد.

