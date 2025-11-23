كشف المدير الفني السابق لفريق G، إبراهيم صلاح، تفاصيل الأزمة التي حدثت خلال مباراة فريقه السابق أمام القناطر الخيرية، دخوله في مشادة مع أعضاء الجهاز الفني لفريق القناطر.

وقال صلاح في تصريحات خاصة "لمصراوي": "مشواري مع G صفحة واتقفلت بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الموضوع الخاص بالمشادة، أخد أكبر من حجمه، الأمر بدأ بعد نزول شخص غريب من المدرجات بلبس خروج ليس له علاقة باللقاء، يحاول الاعتداء على لاعب من فريقي، لذا كنت أدافع عن لاعب فريقي وليس العكس".

وتابع: "لم يحدث أي مشادة مع لاعبي القناطر الخيرية، أو المدير الفني، أكن لهم كل التقدير وهم فوق رأسي، اللي أنا عملته أني ذهبت للشخص الذي نزل إلى الملعب، لمعرفة من هو وما علاقته باللقاء".

وواصل: " الناس تقول إبراهيم صلاح عمل خناقة، ضرب خمس أو عشر أشخاص، هذا أمر ليس له أي أساس من الصحة والأمر كامل بسبب الشخص الذي نزل إلى أرضية الملعب للتعدي على لاعب فريقي".

وكان مجلس إدارة نادي جي برئاسة محمود عبد الرازق شيكابالا، قرر توجيه إلى الشكر إلى إبراهيم صلاح، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام القناطر الخيرية، في دوري المحترفين المصري.