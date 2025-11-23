مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

"تحذير وتنبيه".. التعليمات الأخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

كتب : محمد خيري

06:10 م 23/11/2025
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك

يستعد لاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك، للتوجه إلى استاد القاهرة لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبدأ مباراة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم في الكونفدرالية، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وعقد أحمد عبد الرؤوف، محاضرة مع لاعبي الفريق الأبيض، عقب تناول وجبة الغذاء، وشرح لهم خطة لعب الفريق خلال مواجهة زيسكو الزامبي.

وحذر "عبد الرؤوف" لاعبي الفريق من التهاون والاستهتار بالخصم، مطالبا باستغلال أنصاف الفرص، وعدم منح المنافس فرصة الدخول في أجواء اللقاء، واستغلال عاملي الأرض والجماهير.

وطالب المدير الفني، اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل تصدر المجموعة مبكرا، قبل الخروج في الجولة المقبلة لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في ملعبه.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زيسكو

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل - محمود الونش - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة.

الهجوم: خوان بيزيرا - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

