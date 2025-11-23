أعلن اتحاد الكرة عن 6 قرارات اتخذها مجلسه عقب اجتماعه الدوري اليوم الأحد الذي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات الهامة ـ بحسب نص البيان الصادر ـ.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيانه عقب الجلسة، إلى أن مجلسه اعتمد خلال الاجتماع الدوري خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب 2026–2036.

وأوضح اتحاد الكرة أن المجلس اعتمد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية المواهب من خلال استراتيجية وطنية لتطوير منتخبات الناشئين والشباب وصولا لمشاركات المنتخب الأول والأوليمبي حتى كاس العالم 2034 والدورة الأوليمبية 2036 وتتضمن الخطة إعداد 8 مراكز فنية للتدريب والتطوير على مستوى قطاعات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف المشروع على مدار عشر سنوات بجانب رفع الخطة كاملة إلى وزير الشباب والرياضة لطلب اعتمادها رسميًا.

ووافق المجلس، بحسب البيان ذاته، على إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة بجانب الاطلاع على الاستقالة المقدمة من أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام والموافقة عليها وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

ودعم مجلس الإدارة المنتخب الوطني الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب بتوفير كل المتطلبات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين؛ استعدادًا للبطولات المقبلة، كما وافق المجلس على إقامة معسكر منتخب كأس العرب بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر لخوض البطولة.

واطلع المجلس على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التي تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.

واتخذ المجلس كذلك إجراءات حاسمة في ضوء تقارير لجنة المسابقات بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:

1. شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

2. شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

3. شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة.

4. شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأي تجاوزات فور حدوثها.

اقرأ أيضًا:

إعلان حكام مباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية