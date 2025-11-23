حمزة عبد الكريم يُعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

"الأيام دول".. تعليق ناري من شوبير على قرار حبس رمضان صبحي

ناشد حسين لبيب، رئيس الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بشكل عاجل لحل أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "لظروف مرضي ما قدرتش أطلع وأتكلم ولكن بإذن الله هطلع وأتكلم قريب، ونطالب بتدخل فخامة رئيس الجمهورية في حل مشكلة أرض أكتوبر".

وأكمل: "أتمنى حل المشكلة دي لأن الموضوع صعب جدا، والزمالك من أكبر الأندية في مصر.. إحنا حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة، لكن إحنا بنستأذن فخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر زي ما حل مشكلات كبيرة وعديدة وبناشد فخامته".

وتابع: "إحنا مقدرين أن النادي ملك للدولة.. وأن أي قرار إحنا تحت أمر الدولة.. لكن بناشد فخامة الرئيس يبص لينا ويبقى في حل للموضوع ده".

واختتم تصريحاته: "إحنا طلبنا إن النيابة تحقق معانا لأن كل أوراقنا سليمة، ولا نقدر نتدخل في أي شيء قانوني، وواثقين إن خطواتنا كلها صحيحة وسليمة".