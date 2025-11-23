مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

لبيب يناشد الرئيس السيسي التدخل لحل أزمة أرض الزمالك: إحنا تحت أمر الدولة

كتب : محمد خيري

12:34 م 23/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
  • عرض 8 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 8 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 8 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناشد حسين لبيب، رئيس الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بشكل عاجل لحل أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "لظروف مرضي ما قدرتش أطلع وأتكلم ولكن بإذن الله هطلع وأتكلم قريب، ونطالب بتدخل فخامة رئيس الجمهورية في حل مشكلة أرض أكتوبر".

وأكمل: "أتمنى حل المشكلة دي لأن الموضوع صعب جدا، والزمالك من أكبر الأندية في مصر.. إحنا حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة، لكن إحنا بنستأذن فخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر زي ما حل مشكلات كبيرة وعديدة وبناشد فخامته".

وتابع: "إحنا مقدرين أن النادي ملك للدولة.. وأن أي قرار إحنا تحت أمر الدولة.. لكن بناشد فخامة الرئيس يبص لينا ويبقى في حل للموضوع ده".

واختتم تصريحاته: "إحنا طلبنا إن النيابة تحقق معانا لأن كل أوراقنا سليمة، ولا نقدر نتدخل في أي شيء قانوني، وواثقين إن خطواتنا كلها صحيحة وسليمة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك رئيس الجمهورية أرض الزمالك حسين لبيب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم