حمزة عبد الكريم يُعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

أبدى حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الأهلي، سعادته بخوض أول مشاركة إفريقية له مع الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الأهلي فاز برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبة القبائل خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات اللجنة الأولى من دوري أبطال أفريقيا وشارك بها حمزة عبد الكريم بالدقائق الأخيرة.

وقال عبد الكريم، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي عقب المباراة: "كان هناك إصرار على تحقيق الفوز"، مشيرًا إلى أنه رغم الفوز الكبير برباعية كانت هناك عدة فرص ضائعة، كان من شأنها أن تزيد من الحصيلة التهديفية.

وأوضح صاحب الـ 17 عاماً أنه كان من الضروري تحقيق الفوز في بداية مرحلة المجموعات؛ للحصول على دفعة قوية خلال المباريات المقبلة في البطولة، مضيفًا: "نتعامل مع كل مباراة وكأنها بطولة منفردة، ونسعى بقوة لتحقيق المزيد من الانتصارات لمواصلة مشواره في البطولة نحو الأدوار النهائية.

ونوه اللاعب الشاب إلى أن توروب المدير الفني للفريق تحدث معه وطالبه باللعب بشكل طبيعي دون رهبة أو خوف وأن يقدم أفضل أداء لديه، مشيرًا إلى أنه سعيد بثقة المدير الفني، ويتمنى أن يكون عند حسن ظنه وأن يكون إضافة قوية لهجوم الأهلي.

وأتم عبد الكريم تصريحاته بالتوجه بالشكر لجماهير الأهلي التي حضرت بأعداد كبيرة من أجل مؤازرة ومساندة النادي.

