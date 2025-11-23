حمزة عبد الكريم يسجل ظهوره الأفريقي الأول رفقة النادي الأهلي

الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

"لم يزره أحد".. مصدر يكشف كيف قضى رمضان صبحي ليلته الأولى في السجن؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائجه الكبيرة خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق، بعدما حقق الفوز أمس على حسان نظيره شبيبة القبائل.

وحقق المارد الأحمر فوزا كبير على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، أمس السبت 22 نوفمبر الجاري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأحمر أمام شبيبة القبائل أمس، الكثير من المكاسب الفنية، من أبرز المكاسب التي حققها المارد الأحمر في اللقاء بخلاف الـ 3 نقاط، هو عودة إمام عاشور نجم وسط الفريق، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وبخلاف إمام عاشور، فكان حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر للناشئين من مكاسب المباراة، بعدما نجح في تسجيل ظهوره الأفريقي الأول رفقة المارد الأحمر، بعد العودة من مونديال الناشئين مع المنتخب الوطني.

وكان عبد الكريم شارك مع منتخب مصر، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ 32 بعد الهزيمة من سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويذكر أن النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

حقيقة معاقبة الزمالك لشيكو بانزا بعد تأخر عودته لوفاة شقيقه

"مختلف".. خالد الغندور يعلق على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي