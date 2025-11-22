"لم يزره أحد".. مصدر يكشف كيف قضى رمضان صبحي ليلته الأولى في السجن؟

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة كبيرة بعد تأكيد غياب عدد من لاعبي الفريق، عن مباراة الغد أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "تأكد غياب ثلاثي الفريق محمد إسماعيل، أحمد ربيع، المغربي محمود بنتايك، عن مباراة زيسكو الزامبي غدا، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "محمد إسماعيل يعاني من إصابة بكدمة في أسفل الركبة، بينما يعاني بنتايك من إجهاد في العضلة الخلفية".

واختتم المصدر تصريحاته: "أحمد ربيع لاعب وسط الفريق يغيب عن المباراة، بسبب شكواه من إصابة في العضلة الضامة".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي نادي الزمالك غدا الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وينافس الفارس الأبيض في بطولة كأس الكونفدرالية كلا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي".

