عضو جديد ينضم للجهاز الفني المعاون لأحمد عبد الرؤوف في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع المدير الرياضي للنادي جون، تعيين البرتغالي فابيو نونو محللًا للأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وبدأ فابيو نونو مهام عمله مع الفارس الأبيض بشكل رسمي، رفقة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي غدا الأحد، في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام فريق زيسكو غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، رفقة كلا من "المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويسعى نادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره خلال مباراة زيسكو بالكونفدرالية، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

