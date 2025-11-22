من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

تقدم عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بواجب العزاء لجماهير القلعة البيضاء وعائلة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وأضاف جابر خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم السبت بخصوص مباراة زيسكو يونايتد الزامبي:"اللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير، ولدينا مباراتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز في المباراتين لأنهما سيحددان شكل المجموعة، ونتطلع للفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية".

وأتم قائد الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أهمية المباراة كونها بداية مهمة للفريق في دور المجموعات: "نتطلع لتحقيق الفوز وأطالب بحضور جماهير الزمالك التي ستساند الفريق في اللقاء غدًا".

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويقع الزمالك في مجموعة تضم أندية: زيسكو يونايتد الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي.

