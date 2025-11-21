كتب - نهى خورشيد

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على أهمية انطلاقة الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وبالتحديد المواجهة التى ستجمع بينهما بفريق ريفرز يونايتد النيجيري غداً السبت.

وقال الشناوي في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل المباراة أن تحقيق فوز مبكر بمثابة عامل حاسم لفرض شخصية بيراميدز في البطولة، خاصة أن الفريق يدخل النسخة الحالية باعتباره "بطل أبطال أفريقيا" وهو ما يجعل كل منافس يستعد له بحسابات دقيقة ويمنح المباريات طابعاً أكثر صعوبة.

وأضاف أنه، بصفته أحد قادة الفريق تحدث مع اللاعبين عن ضرورة تقديم بداية قوية تعكس طموح النادي، مشيراً إلى أن خوض المباراة الأولى في القاهرة دافع إضافي للفريق من أجل تحقيق الفوز وتعزيز الثقة في بداية المشوار القاري.

كما تحدث عن عدم فوزه بجائزة أفضل حارس في أفريقيا، قال إنه كان يطمح لحصد الجائزة، لكنه تساءل كيف تم الاختيار رغم حصد فريقه جميع البطولات هذا الموسم.

واختتم مؤكداً أن الفوز بالجائزة كان سيمثل له حافزاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد في الموسم المقبل.