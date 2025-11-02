أحمد حسن: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

عبّر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق ومدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، عن فخره واعتزازه بما تقدمه مصر قيادة وشعبا تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وحضور زعماء العديد من الدول لمشاركة مصر احتفالها بهذا الحدث التاريخي الفريد.

وقال الصقر أحمد حسن في تصريحات صحفية: "ضيوف مصر دخلوها آمنين، منبهرين بعظمتها وقدرتها، فكما كتب أجدادنا التاريخ وسجلوا أكثر من 7 آلاف سنة حضارة، أيضا الحاضر والمستقبل مع مصر وبسواعد أبناء مصر".

وأضاف عميد لاعبي العالم: "يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، مصر تقول للعالم كله لسه عندنا الكتير والكثير وكل يوم نقدر نجمع قلوب الملايين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن الشرق للغرب لنصنع العظمة دائما".

واستكمل أحمد حسن: "1 نوفمبر يوم تاريخي وحافل، يوم عيد لأن مصر بتقول للكل أهلاً وسهلا في صرح مصري عالمي.. أهلاً وسهلاً بضيوف مصر وأهل مصر في حضن الحضارة ومنبع التاريخ، متحف مصر الكبير ليس مجرد متحف، بل تحدي وحلم، وجاء اليوم الذي أوفت فيه مصر القوية بوعدها وتحقق حلمها لتهدي العالم كله تحفة فنية تاريخية لا تقدر بمال".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلا: "كمواطن مصري فخور ببلدي وبكل يد ساهمت في تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة، بداية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أصغر عامل ساهم في هذا الحدث التاريخي.. بقولهم شكرا.. وشكرا للدولة المصرية على استمرار النجاحات والإنجازات".