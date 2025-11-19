مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

مدرب الزمالك يظهر العين الحمراء للأجانب بعد انتهاء الأجندة الدولية.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

10:27 ص 19/11/2025
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موعد انتظام اللاعبين الدوليين في مران الفريق، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر، أن جهاز الكرة أبلغ اللاعبين الأجانب بالعودة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري كما حذرهم من التأخير قبل خوض دور المجموعات.

وأضاف المصدر، أن اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا في صفوف منتخب مصر، سوف ينضمون للتدريبات بشكل طبيعي في المران اليوم الأربعاء، مع باقي اللاعبين، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته غدًا الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

