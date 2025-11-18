"انت طالع تعمل تريند".. رد ناري من وكيل أحمد ربيع حول معاناته من إصابة

مازالت أزمة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، محل جدل، بعدما لم يتوصل الطرفان لحل ودي بعد فسخ التعاقد والرحيل عن القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا عن فسخ تعاقده مع المدرب البلجيكي قبل بطولة السوبر المصري، ليعتزم يانيك فيريرا التقدم بشكوي ضد النادي.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن أزمة المدرب مع نادي الزمالك ما زالت قائمة ولم تصل لأي حل حتى الآن.

وأضاف المصدر:" هناك مهلة 10 أيام تم منحها لنادي الزمالك لتسوية مستحقات فيريرا، وفي حال انتهاء الفترة المحددة سيتقدم المدرب لشكوي النادي للفيفا".

واختتم المصدر:" فيريرا يطالب بالحصول على مستحقات عقده كاملة وإن لم يحصل عليها سيتجه للفيفا لتقديم شكوي ضد الزمالك".

