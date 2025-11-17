مباريات الأمس
أول تعليق من لاعب الزمالك السابق على انضمامه للمجد الليبي

كتب : مصطفى الجريتلي

10:01 م 17/11/2025

علي فتحي

أبدى علي فتحي نجم الزمالك السابق سعادته بالانضمام لصفوف نادي المجد الليبي بعدما ظلّ بدون نادِ بعد رحيله عن صفوف أسوان في سبتمبر 2024.

ونشر علي فتحي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين صورًا له رفقة اللاعبين المصريين الذين انضموا للفريق معه مُذيلاً إياها بتعليق:"نسأل الله التوفيق، موسم خير مع نادي المجد الليبي .. نقدر نحقق طموح النادي في الدوري الليبي الممتاز".

علي فتحي (1)

وتواجد بالصور رفقة علي فتحي كل من مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي، مدافع الزمالك السابق محمد عبدالسلام، مدافع المصري البورسعيدي السابق عمرو موسى.

وسبق لعلي فتحي وخاض تجربة احترافية واحدة كانت عن طريق نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي موسم 2014/15 على سبيل الإعارة من نادي المقاولون العرب.

علي فتحي

إحصائيات علي فتحي مع الزمالك

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً ارتدى قميص نادي الزمالك خلال موسم 2016/2017.

وخاض اللاعب بقميص الزمالك 3 مباريات فقط.

