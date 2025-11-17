أول تعليق من لاعب الزمالك السابق على انضمامه للمجد الليبي

أبدى علي فتحي نجم الزمالك السابق سعادته بالانضمام لصفوف نادي المجد الليبي بعدما ظلّ بدون نادِ بعد رحيله عن صفوف أسوان في سبتمبر 2024.

ونشر علي فتحي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين صورًا له رفقة اللاعبين المصريين الذين انضموا للفريق معه مُذيلاً إياها بتعليق:"نسأل الله التوفيق، موسم خير مع نادي المجد الليبي .. نقدر نحقق طموح النادي في الدوري الليبي الممتاز".

وتواجد بالصور رفقة علي فتحي كل من مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي، مدافع الزمالك السابق محمد عبدالسلام، مدافع المصري البورسعيدي السابق عمرو موسى.

وسبق لعلي فتحي وخاض تجربة احترافية واحدة كانت عن طريق نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي موسم 2014/15 على سبيل الإعارة من نادي المقاولون العرب.

إحصائيات علي فتحي مع الزمالك

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً ارتدى قميص نادي الزمالك خلال موسم 2016/2017.

وخاض اللاعب بقميص الزمالك 3 مباريات فقط.

