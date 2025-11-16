مباريات الأمس
الفريق كامل الوزير يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق

كتب : محمد القرش

07:34 م 16/11/2025
حرص عدد من الشخصيات البارزة على تقديم واجب العزاء في نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي أقيم اليوم الأحد في الحامدية الشاذلية.

وشهد العزاء حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد كبير من أساطير نادي الزمالك، حيث تقدم مدحت عبد الهادي المعزّين في صديقه الراحل، كما حضر كل من أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، محمد طارق عضو مجلس الإدارة، طارق السيد، أيمن عبد العزيز، عبد الحليم علي، والإعلامي خالد الغندور.

وكان محمد صبري قد وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية إثر حادث سير، وتم تشييع جنازته عصر ذلك اليوم.

عزاء محمد صبري محمد صبري كامل الوزير مدحت عبد الهادي أسامة نبيه معتمد جمال أحمد سليمان

