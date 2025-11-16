الفريق كامل الوزير يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق

حرص عدد من الشخصيات البارزة على تقديم واجب العزاء في نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي أقيم اليوم الأحد في الحامدية الشاذلية.

وشهد العزاء حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد كبير من أساطير نادي الزمالك، حيث تقدم مدحت عبد الهادي المعزّين في صديقه الراحل، كما حضر كل من أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، محمد طارق عضو مجلس الإدارة، طارق السيد، أيمن عبد العزيز، عبد الحليم علي، والإعلامي خالد الغندور.

وكان محمد صبري قد وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية إثر حادث سير، وتم تشييع جنازته عصر ذلك اليوم.

