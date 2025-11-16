مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
16:00

أرمينيا

جميع المباريات

إعلان

"اتفق معايا وصدمني".. كمال درويش يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع محمد صبري

كتب : محمد خيري

11:13 ص 16/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نجل الراحل محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن كواليس اتفاقه مع الراحل محمد صبري للظهور معه في برنامجه على قناة النادي.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تحدثت مع محمد صبري قبل أيام واتفقت معه على الظهور في برنامج زملكاوي اليوم السبت ولكنه رحل قبل أن يكون متواجد معي في الحلقة وهذا تسبب في صدمة كبيرة لي".

وأضاف: "محمد صبري كان عاشق لنادي الزمالك وذكراه ستبقى في قلوبنا، وهو مثل جماهير الدرجة الثالثة وكان من المقاتلين داخل الملعب".

وأوضح: "محمد صبري تربى داخل نادي الزمالك وكان يعيش في سكن النادي، وهو كان لاعب كبير وتأثرت برحيله".

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا، وأعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أن يقام العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري كمال درويش الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك رحيل محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر
التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال