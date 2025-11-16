"اتفق معايا وصدمني".. كمال درويش يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع محمد صبري

4 صور لأول ظهور لحسام عاشور بعد عودته للعمل في النادي الأهلي

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن كواليس اتفاقه مع الراحل محمد صبري للظهور معه في برنامجه على قناة النادي.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تحدثت مع محمد صبري قبل أيام واتفقت معه على الظهور في برنامج زملكاوي اليوم السبت ولكنه رحل قبل أن يكون متواجد معي في الحلقة وهذا تسبب في صدمة كبيرة لي".

وأضاف: "محمد صبري كان عاشق لنادي الزمالك وذكراه ستبقى في قلوبنا، وهو مثل جماهير الدرجة الثالثة وكان من المقاتلين داخل الملعب".

وأوضح: "محمد صبري تربى داخل نادي الزمالك وكان يعيش في سكن النادي، وهو كان لاعب كبير وتأثرت برحيله".

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا، وأعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أن يقام العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.