تريزيجيه يكشف موقف مع بن شرقي بخصوص ركلة جزاء ضد الزمالك

قال اللاعب تريزيجيه خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر، إنه تعود منذ صغره على تحمل المسؤولية داخل نادي الأهلي.

وأضاف تريزيجه: "لما بلعب مع الأهلي بحس بالمسؤولية، أنا بنزل مباريات الأهلي شايل حمل الجماهير".

وتابع: "أنا راجع من الاحتراف الخارجي علشان أحقق بطولات مع الأهلي، وكل مباراة أراها وكأنها نهائي أو مواجهة أمام ريال مدريد، أي فشل بيحصل لي مع النادي الأهلي مبعرفش أنام، لأن جمهور الأهلي كبير ولا يرضى إلا بالفوز".

وأكد: "قلت للاعبي الأهلي بطولة السوبر على شرفي، ولازم نرجع بيها.

وأوضح أنا بحب مباراة الأهلي والزمالك علشان فيها جماهير كبيرة، وكانت المباراة صعبة جدا، وقلت للاعبي الأهلي إحنا رايحين نكسب السوبر".

وواصل "حققت 9 بطولات مع الأهلي على فترتين، وعملنا كل شيء في مباراة المصري لكننا لم نفز، فاتفقنا كلاعبين على ضرورة الفوز ببطولة السوبر".

وفيما يخص ركلة الجزاء، قال: "كنت المسدد الأول، وجميع اللاعبين في الملعب دعموني".

وأشار إلى أن زميله أشرف بن شرقي قال له قبل التسديد: "ربنا يعينك ياخويا، وكنت واثق من تسجيل ركلة الجزاء أمام الزمالك، ولم يخطر ببالي أني أضيع ركلة الجزاء".

