اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

"قالي هتكفني".. أسامة نبيه يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة له مع الراحل محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة تعديل موعد المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري، والتي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العرب.

وكان المنتخبان قد التقيا ودياً اليوم الجمعة، في مباراة انتهت بفوز منتخب مصر الثاني بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الفراعنة كل من محمد شريف ورجب نبيل وحسام حسن.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن اللقاء الودي القادم بين الفريقين سيقام يوم الاثنين المقبل في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة بدلاً من الموعد السابق المقرر في السادسة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي