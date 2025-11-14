مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

كتب : نهي خورشيد

10:28 م 14/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 3 صورة
    منتخب مصر الثاني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة تعديل موعد المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري، والتي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العرب.

وكان المنتخبان قد التقيا ودياً اليوم الجمعة، في مباراة انتهت بفوز منتخب مصر الثاني بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الفراعنة كل من محمد شريف ورجب نبيل وحسام حسن.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن اللقاء الودي القادم بين الفريقين سيقام يوم الاثنين المقبل في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة بدلاً من الموعد السابق المقرر في السادسة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم ودية منتخب مصر أمام الجزائر ودية ودية منتخب مصر أمام الجزائر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري