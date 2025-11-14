مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

0 0
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

1 0
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

0 0
21:45

إيرلندا الشمالية

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان

كتب - يوسف محمد:

08:58 م 14/11/2025
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره أوزباكستان، في بطولة كأس العين الودية الدولية.

وقال حسام حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: " نعاني من غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب والهدف الأساسي من الوديات هو معرفة الأخطاء ومعالجتها".

وأضاف: " من أبرز غيابات المنتخب، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، تريزيجيه، إبراهيم عادل، عمر مرموش، حمدي فتحي، إمام عاشور، مهند لاشين ومعظمهم لاعبين أساسيين".

وتابع: "ألعب للفوز دائما، ظهرنا بمستوى جيد في ⁠الشوط الثاني، والحظ لم يحالفنا في إنهاء الهجمات، دفعنا بأكثر من لاعب جديد في المباراة، مثل مروان عثمان، زلاكا وصلاح محسن".

واختتم حسن تصريحاته: "⁠بداية مروان عثمان مبشرة، سيكون له دور في المستقبل، ⁠سعيد بعودة أحمد فتوح وطاهر محمد للمنتخب".

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمام نظيره أوزباكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس العين الودية.

أقرأ أيضًا:

"بعد هزيمة الفراعنة".. موعد مباراة نهائي بطولة العين الودية الدولية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الهزيمة من أوزبكستان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر مصر وأوزباكستان تصريحات حسام حسن مباراة مصر وأوزباكستان بطولة العين الودية

الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري