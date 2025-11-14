أول تعليق من حسام حسن على هزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان

"بعد هزيمة أوزباكستان".. ماذا قدم حسام حسن منذ توليه تدريب منتخب مصر؟

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره أوزباكستان، في بطولة كأس العين الودية الدولية.

وقال حسام حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: " نعاني من غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب والهدف الأساسي من الوديات هو معرفة الأخطاء ومعالجتها".

وأضاف: " من أبرز غيابات المنتخب، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، تريزيجيه، إبراهيم عادل، عمر مرموش، حمدي فتحي، إمام عاشور، مهند لاشين ومعظمهم لاعبين أساسيين".

وتابع: "ألعب للفوز دائما، ظهرنا بمستوى جيد في ⁠الشوط الثاني، والحظ لم يحالفنا في إنهاء الهجمات، دفعنا بأكثر من لاعب جديد في المباراة، مثل مروان عثمان، زلاكا وصلاح محسن".

واختتم حسن تصريحاته: "⁠بداية مروان عثمان مبشرة، سيكون له دور في المستقبل، ⁠سعيد بعودة أحمد فتوح وطاهر محمد للمنتخب".

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمام نظيره أوزباكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس العين الودية.

