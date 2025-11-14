منتخب مصر الثاني يفوز على الجزائر بثلاثية في الودية الأولى

تمكن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجزائري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم.

وأحرز ثلاثية منتخب مصر في اللقاء كلا من، محمد شريف بعد عرضية قام بها ولكنها اصطدمت بدفاع الجزائر وتحولت إلى هدف، وفي الدقيقة 80 أحرز رجب نبيل هدف الفراعنة الثاني، قبل أن يسجل حسام حسن هدف الفوز في الدقيقة 89.

وفي المقابل أحرز ثنائي المنتخب الجزائري في اللقاء كلا من، عادل بولبينة في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، نبيل لغول في الدقيقة 66 من زمن المباراة

وسيلاقي المنتخب الوطني الثاني نظيره الجزائري في مباراة ودية ثانية، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويستعد منتخب مصر الثاني، للمشاركة في بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

