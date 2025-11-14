ملخص مباراة مصر وأوزباكستان في بطولة العين الودية الدولية

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزباكستان

تلقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن الهزيمة أمام نظيره منتخب أوزباكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بطولة كأس العين الودية الدولية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد"، في إطار نصف نهائي البطولة.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب أوزباكستان الصعود إلى نهائي البطولة، لمواجهة منتخب إيران، فيما سيلاقي منتخب مصر منتخب كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد حمدي – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل

خط الهجوم: محمد صلاح – مروان عثمان – مصطفى محمد

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر وأوزباكستان:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: أوستون أورونوف يحرز الهدف الأول لمنتخب أوزباكستان في مرمى الفراعنة.

الدقيقة 7: تسديدة من مروان عثمان مهاجم منتخب مصر ولكنها تصل سهلة في يد حارس أوزباكستان.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من لاعب أوزباكستان، يتصدى لها محمد صبحي حارس منتخب مصر.

الدقيقة 22: عرضية من أحمد سيد زيزو، تمر إلى خارج الملعب دون خطورة.

الدقيقة الدقيقة 25: محاولات من منتخب مصر لإحراز هدف التعادل في مرمى أوزباكستان.

الدقيقة 27: فرصة الهدف الثاني لأوزباكستان تضيع، بعد إنفراد تام بالمرم ولكن اللاعب يسددها خارج المرمى.

الدقيقة 36: سقوط مصطفي محمد ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 43: أوستون أورونوف يسجل الهدف الثاني لأوزبكستان.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من محمد شحاتة تصدى لها حارس أوزبكستان.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة : 51: عرضية من زيزو ولكنها تمر دون خطورة على مرمى أوزباكستان.

الدقيقة 60: رأسية قوية من مصطفى محمد يتصدى لها حالرس أوزباكستان.

الدقيقة 66: عرضية من أحمد فتوح، لكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى أوزباكستان.

الدقيقة 71: تسديدة قوية من محمد شحاتة ولكنها تصل سهلة ليد حارس مرمى أوزباكستان.

الدقيقة 79: توقف المباراة لعلاج لاعب أوزباكستان.

الدقيقة 82: هجوم متواصل من منتخب مصر لتسجيل هدف تقليص الفارق أمام أوزباكستان.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.