الأهلي ينعي لاعب الزمالك السابق محمد صبري

كتب : هند عواد

11:11 ص 14/11/2025
نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير تعرض له في التجمع الخامس.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "الأهلي ينعى الكابتن محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق".

وأضاف: "الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عـز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

