مدرب جديد واحتياجات يناير.. انقلاب الأوضاع في الزمالك.. ما القصة؟

تقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حيبن لبيب، جلسة خلال الساعات المقبلة، لوضع خارطة الطريق للفترة المقبلة.

وتولى أحمد عبدالرؤوف تدريب الزمالك، خلال آخر ثلاث مباريات، بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة، أكد أن هناك جلسة خلال ساعات بين مجلس الإدارة وأحمد عبدالرؤوف في حضور جون إدوارد المدير الرياضي.

وأوضح المصدر، أنه تم الاستقرار على استمرار أحمد عبدالرؤوف لحين إشعار أخر، وتحديدا مواجهتي بطولة الكونفدرالية المقبلين، أمام زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأكمل: "هناك تفكير داخل المجلس في إضافة عنصر جديد، للجهاز المعاون، يكون لديه المزيد من الخبرة، من أجل مساعدة أحمد عبد الرؤوف"، في الفترة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته: "خلال الجلسة سيتم وضع خارطة الطريق للفترة المقبلة، ومنح المدرب الثقة كاملة لعبور هذه المرحلة، مع دراسة احتياجاته لشهر يناير المقبل".

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.