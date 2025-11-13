مباريات الأمس
خالد مرتجي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة خليل

كتب : مصراوي

05:46 م 13/11/2025
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
    خالد مرتجي
    خالد مرتجي
    خالد مرتجي من مران الأهلي في ميامي

أعلن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، التقدم اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري، ببلاغ للنائب العام ضد الصحفي أسامة خليل، بسبب مقال قام الأخير بنشره.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت اليوم عن طريق وكيلي القانوني المستشار/ شادي البرقوقي، ببلاغ رسمي إلى معالي المستشار النائب العام ضد المدعو/ أسامة محمد خليل على خلفية مقاله المنشور عبر "فيس بوك".

وأضاف: "تضمن البلاغ أن ما ورد بالمقال يشكِّل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتشهير والإساءة المتعمدة لسمعتي ولعائلتي، وتجاوز نطاق حرية النقد المباح، وينحدر لهوة الجرائم التي تمس الاعتبار".

واختتم مرتجي: "أؤكد أن اللجوء للنيابة العامة هدفه تطبيق حكم القانون وردع كل من يستغل المنصات الإلكترونية للإهانة والتشهير بالأشخاص".

وكان أسامة خليل وجه هجوما قويا ضد خالد مرتجي، فى مجال له على خلفية الأزمة، التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ورفض لاعب الأحمر تحية هشام نصر نائب رئيس الزمالك.

مناسبة خاصة.. سر تأخر انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر وموقفه من مباراة غدا

مطعم يطلق اسم نجم مانشستر سيتي على أحد أطباقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد مرتجي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي أسامة خليل

