الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان

عشاق كرة القدم المصرية، على موعد مع مشاهدة مباريات المنتخبات المصرية المختلفة، غد الجمعة في المنافسات المختلفة.

ويخوض ثلاث منتخبات مصرية مختلفة، منافسات اليوم، حيث يلعب المنتخب الأول أمام أوزباكستان وديا، بينما يلتقي المنتخب الثاني "المحليين" أمام الجزائر وديا، بينما يلعب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام، في بطولة كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم

في أولى المباريات، يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في مواجهة هامة أمام نظيره منتخب سويسرا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين التي تقام حاليا في قطر.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره سويسرا، في الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة، وسوف يتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

موعد مباراة منتخب مصر للمحليين

وفي نفس اليوم، يلتقي منتخب مصر للمحليين، الذي يستعد لبطولة كأس العرب، التي ستقام الشهر المقبل في دولة قطر، أمام نظيره الجزائر وديا.

وتنطلق منتخب المحليين أمام نظيره الجزائري، في الرابعة عصر غد الجمعة، بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسيتم نقلها عبر قناة أون سبورت 2.

موعد منتخب مصر الأول أمام أوزباكستان

وفي الختام، يلتقي المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، أمام نظيره أوزباكستان، في البطولة الودية الدولية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق مباراة مصر وأوزباكستان، في السادسة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد، وسيتم نقلها عبر قناة أون سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.