وجه الإعلامي محمد طارق أضا، انتقادًا للاعب الأهلي أحمد سيد زيزو، بعدما تجاهل مصافحة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مراسم تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري.

وقال محمد أضا، خلال تقديمه برنامجه «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: "أنا شاهدت تصرفات زيزو من الملعب خلال اللقاء وبعده وكان مثاليًا".

وأضاف: "زيزو مليون على عشرة قبل مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر، وبصراحة لم يحتفل أمام جمهور الزمالك كما أنه ذهب لمواساة أحمد عبد الرؤوف وزملائه السابقين في نادي الزمالك على الهزيمة".

وأردف قائلًا: "ما فعله زيزو مع هشام نصر ضيع كل ما فعله قبل هذا المشهد، كل من على المنصة هم أكبر من اللي حصل في هذا المشهد".

كما لام محمد أضا لاعب الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا على تجاهله مصافحة عدد من المسؤولين المتواجدين، حتى لو لم يكن يعلم هويتهم بالفعل.

وأشار أضا إلى أنه كان يتوجب على بيزيرا مصافحة كل المتواجدين على منصة التتويج، حتى لو كان حزينًا على خسارة فريقه البطولة.