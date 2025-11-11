لاعب الزمالك السابق يعلن عبر "مصراوي" تقدمه بشكوى ضد النادي (مستند)

تقدم كريم عبد الحق اللاعب السابق لنادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك.

وأوضح اللاعب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أنه تقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها.

وقال كريم إن مدير شئون اللاعبين حاليًا بالنادي تواصل معه من أجل التأني وعدم التقدم بشكوى لحين تسوية الأزمة، لكن على حد وصف اللاعب فإن هذه المحاولة ما هي إلا خدعة احتيالية للتلاعب به حتى انتهاء فترة السماح المقررة للتقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء من أجل الحصول على مستحقاته.

ويطالب لاعب الزمالك السابق في شكواه لاتحاد الكرة، بالحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه مصري، حيث أُبرم عقد الاحتراف لمدة 4 مواسم، بداية من موسم 2023/24 وينتهي في 2026/27.

وفي سياق متصل، يُذكر أن محمد أشرف روقا لاعب نادي حرس الحدود، حصل على حكم ضد نادي الزمالك في قضية مماثلة بسبب مستحقاته المتأخرة لدى النادي، والتي بلغت 5 مليون جنيه مصري.