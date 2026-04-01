يلسين كامويش مهاجم الأهلي مع إمام عاشور

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل بند أحقية شراء المهاجم يلسين كامويش، المعار من نادي ترومسو النرويجي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن بند الشراء يصبح إلزاميًا في حال تحقق أحد شرطين: مشاركة اللاعب في 60% من مباريات الأهلي خلال فترة إعارته، أو تسجيل 10 أهداف.

وأشار إلى أن كامويش لم يسجل حتى الآن، ما يجعل شرط الأهداف صعب التحقيق، بينما يظل بند نسبة المشاركة هو الأقرب للتفعيل.

كامويش يشارك في 7 مباريات

وأضاف أن اللاعب شارك في 7 مباريات منذ انضمامه، وفي حال مشاركته في 3 مباريات أخرى فقط، سيتم تفعيل بند الشراء بشكل إلزامي على النادي.

وأكد المصدر أن الأهلي يمكنه تجنب تفعيل بند الشراء، حتى في حال تحقق شرط المشاركة، عبر دفع مبلغ 150 ألف يورو للنادي النرويجي.

يُذكر أن المدير الفني ييس توروب رفض فكرة رحيل اللاعب في الفترة الحالية، متمسكًا باستمراره لحاجة الفريق لجهوده خلال المباريات المقبلة.