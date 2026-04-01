بعد صدمة توروب.. شرط إلزامي يجبر الأهلي على شراء كامويش

كتب : محمد خيري

09:10 ص 01/04/2026

يلسين كامويش مهاجم الأهلي مع إمام عاشور

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل بند أحقية شراء المهاجم يلسين كامويش، المعار من نادي ترومسو النرويجي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن بند الشراء يصبح إلزاميًا في حال تحقق أحد شرطين: مشاركة اللاعب في 60% من مباريات الأهلي خلال فترة إعارته، أو تسجيل 10 أهداف.

وأشار إلى أن كامويش لم يسجل حتى الآن، ما يجعل شرط الأهداف صعب التحقيق، بينما يظل بند نسبة المشاركة هو الأقرب للتفعيل.

كامويش يشارك في 7 مباريات

وأضاف أن اللاعب شارك في 7 مباريات منذ انضمامه، وفي حال مشاركته في 3 مباريات أخرى فقط، سيتم تفعيل بند الشراء بشكل إلزامي على النادي.

وأكد المصدر أن الأهلي يمكنه تجنب تفعيل بند الشراء، حتى في حال تحقق شرط المشاركة، عبر دفع مبلغ 150 ألف يورو للنادي النرويجي.

يُذكر أن المدير الفني ييس توروب رفض فكرة رحيل اللاعب في الفترة الحالية، متمسكًا باستمراره لحاجة الفريق لجهوده خلال المباريات المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كامويش الأهلي الدوري المصري

